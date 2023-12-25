Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

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Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da karşılaşacağı maçın hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, TSİ 20.45'te başlayacak.

Diğer taraftan dev maçın hakemi de belli oldu.

HAKEM BİTİGEN OLDU
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

''2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.''

0-0 BİTMİŞTİ
Dün Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

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