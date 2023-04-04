Dereotu bitkisi mideyi çalıştırıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan dereotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Dereotu bitkisi mideyi çalıştırmasına iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözmesiyle ön plana çıktı.

MİDE TEMBELLİĞİ NEDİR?

Vücutta yer olan organların her birinin, bir diğerinden farklı ve önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin ise belli bir zaman dilimi içerisinde yerine getirilmesi ve olağan sürecin devamlılığını sağlaması gerekmektedir. Organların işleyiş biçimindeki aksamalar, diğer organların fonksiyonlarında bozukluk veya ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Tembel, yavaş mide ya da gecikmiş mide boşalması olarak bilinen ‘gastroparezi’, midenin olağan sürede sindirmesi gereken besinleri daha uzun sürede sindirmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Gastroparezi ya da bir diğer adıyla ‘mide tembelliği’, mide içerisinde bulunan kasların normal spontan hareketini etkileyen bir durumdur. Rutin işleyiş biçiminde olması gereken, güçlü kas kasılmalarının, gıdaların sindirim sisteminden geçmesini sağlamasıdır. Ancak mide tembelliği durumunda, mide hareketliliği yavaşlar veya mide çalışmaz duruma gelir. Bu durum da midenin boşalmasını engellemektedir.

DEREOTU BİTKİSİ NEDİR?

Maydanozgillerden iplik biçiminde yaprakları olan güzel kokulu bir bitkidir. Sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULLANILIR?

Dere otu tohumları 4 bardak kaynar suya 2 kahve kaşığı konur. 10 dakika demlenmesi beklenip, süzülür. Günde 3 kere 1’er fincan içilir.

Bebeklere günde 3 kere 1’er çay kaşığı içirilir.

ZARARI VAR MI?

Nadiren bulantı yapabilir. Hamilelikte kullanılması pek tavsiye edilmemektedir.