Derbide taraftar kavgası: Çevik kuvvet müdahale etti! 25 gözaltı

Yaklaşık 40 Eyüpspor taraftarı, İstanbul Derbisi'nde Kasımpaşa Spor Kulübü'nü desteklemek için maça geldi.

Tribünde Kasımpaşaspor ile Eyüpspor taraftarları arasında kavga çıktı.

Kavgaya Çevik Kuvvet Polisleri hemen müdahale etti. Eyüpspor taraftarları için önce tribünde tampon bölge oluşturuldu. Kavga dakikalarca devam etti. Sabah'ın haberine göre bazı taraftarlar stadın dışarısına çıkabilmek için demir korkuluklara tırmanmaya çalıştı.

Tribünde iki kulübün taraftarlarının arasına Çevik Kuvvet Polisleri yerleştirildi. İki kulübün taraftarı yaklaşık 25 kişi gözaltına alındı.