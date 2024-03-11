Deutsche: TCMB'den Mart'ta 500 baz puan faiz artışı "yüksek ihtimal

Kaynak: Bloomberght
Deutsche: TCMB'den Mart'ta 500 baz puan faiz artışı "yüksek ihtimal
Deutsche Bank Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ay 500 baz puan faiz artışının 'yüksek ihtimal' olduğunu aktardı.

Deutsche Bank Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme sebebiyle politika faizi tahmininde değişikliğe gitti.
Banka, mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışının 'yüksek ihtimal' olduğunu ve faizin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini paylaştı.
Yiğit Onay öncülüğündeki analistler, Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması olduğunu ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ettiğini söyledi.
Onay, TL'deki değer kaybının döviz talebini artıracağı endişesinin olduğunu uzun vadede TCMB'nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını ve yıl sonu politika faizi tahminlerinin yüzde 45 olduğunu belirtti.

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