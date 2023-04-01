Kadıköy'de dev derbi. İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri

Editör:Ufuk Cingöz
Süper Lig'in kaderini belirleyecek maçlardan biri yarın Kadıköy'de oynanacak.
Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ı takip etmeyi bırakmayıp zirve umutlarını sürdürmek istiyor.
Beşiktaş ise yakaladığı iyi havayı bozmayıp yükselmeye devam etmek istiyor.
Maç öncesi Fenerbahçe'nin 1 maç eksiği bulunup 54 puanda yer alıyor.
Beşiktaş 49 puanla 3. sırada.
GALATASARAY YENERSE....
Eğer Galatasaray bugün oynanacak Adana Demirspor maçını yenerse Fenerbahçe, yarın oynanacak maçı mutlaka yenmek zorunda.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Derbinin muhtemel 11'leri ise şu şekilde;
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel,Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, , İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi yer alamayacak.
Beşiktaş'ta Dele Alli dışında eksik bulunmuyor.
FAVORİ FENERBAHÇE
Oranlara göre derbinin favorisi Fenerbahçe.
Nesine.com'daki oranlarda Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.66, Beşiktaş'ın galibiyetine 3.33 oran verildi.
Beraberlik oranı ise 3.31.
Merakla beklenen derbide neler olacak, göreceğiz...