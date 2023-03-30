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Derbinin hakemini TFF'den günler önce açıkladı. Yoksa yapay zeka Şerafettin Tilki mi

Bu kadarına pes! Şerafettin Tilki günler önce yazmıştı. Yine dediği çıktı. TFF koridorları yine sessizliğe büründü.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:15
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Şerafettin Tilki derbinin hakemini nasıl önceden bildi

Derbinin hakemini TFF'den günler önce açıkladı. Yoksa yapay zeka Şerafettin Tilki mi
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Her şeyi önceden bilen adam Şerafettin Tilki yine 12'den vurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını açıkladı.
Oysa bunu Yeniçağ yazarı Şerafettin Tilki günler önce yazmıştı. 
Bu kadarına pes!
Nasıl bildi Şerafettin Tilki, MHK'nın alacağı kararı MHK'dan önce nasıl öğreniyor?
Hani hakemleri 'yapay zeka' belirliyor ya... O zaman bu yapay zeka Şerafettin Tilki mi yoksa?
Tilki, yazısında bunun nedenlerini de açıklamıştı.
Demişti ki;

MHK diken üstünde.
Dev maça kimi atayalım diye düşünüp duruyorlar. Lale Orta’nın aklındaki isim Halil Umut Meler. Ya da Yaşar Kemal Uğurlu. Ancak Fenerbahçe, Uğurlu ismine tepkili.
Sizleri duyar gibi oluyorum..
"Hani hakemleri, bilgisayar algoritması belirliyordu. Yazdıklarınızın tam tersi" diyorsunuz değil mi?
Haklısınız. Hem de çok. Hakem atamalarını yapay zeka belirliyor. Bir bilgisayar programı.
Buraya kadar her şey normal. Anormal olun şu; Algoritmaya, neyi verirsen, onu yerleştiriyor. 
Bahsedildiği gibi performansa yönelik karneler değil.
Daha açık deyimle; Orta - Büyükekşi ile beyin jimnastiği yapıyorlar.
Çıkan ismi algoritma sistemine empoze ediyorlar. 
Derbi hakemi belirlenmeden önce MHK liste hazırlıyor. Hangi kulüp en çok hangi hakeme tepkili diye bakıyorlar.
Bu da bir ilk. 
Sonuç şöyle çıkıyor: Fenerbahçe Yaşar Kemal Uğurlu'yu, Beşiktaş ise Mete Kalkavan’ı istenmeyen hakemlerde liste başı yapmışlar.
Hadi övünülen algoritma bu isimden birini atasın da görelim!
İki büyük kulübün kara listesinde bulunan bu hakemlere görev verilir ise milat olur.
Beklenti; ne şiş yansın, ne kebap misali kendi listelerindeki ilk isim olan Halil Umut Meler veya Zorbay Küçük, Ali Şansalan gibi plaseleri sahaya sürecekler.
Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi. İki başkan hakemlere karşı cephe açtılar. Hiç de haksız değiller. Aslında federasyonun planı bu maçla birlikte yabancı hakemleri getirmekti. Alman Ligi Bundusliga’nın flaş düdüğü Türk asıllı Deniz Aytekin ismi belirlenmişti. 
Askıya alındı.
Lale Orta bunu istemedi. Diğer hakemlerin kafa olarak biteceğini belirtti. Büyükekşi yine de ikna olmadı. Ancak siyasi erk, çorbaya karıştı!
"Bu sezon uygulamaya almayın. Yeni sezon illa gerekiyorsa, ilk haftadan itibaren denersiniz" uyarısı aldılar.
Harfiyen uydular.
Pazar günü bu kritik maç zirveye şekil verecek. Sonuç üç takımı da ilgilendiriyor. Maç nasıl bitirse bitsin, hakemin öne çıkması yüksek ihtimal. 
Federasyon koridorları zangır, zangır titriyor. Ligin zirvesinde yaşanan kritik yarış.

Karşılıklı demeç savaşları. Zorlaşan şampiyonluk koltuğu, gündemden düşmeyen MHK'yı sıkıntıya sokmuş.

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