Dev firma iflasın eşiğinde. Kasadaki paralar eridi

Türkiye'den dev firmaların iflas haberleri yanı sıra bir son dakika iflas haberi de ABD'den geldi. Kripto cüzdanı Prime Trust’a ait Banq, iflas başvurusunda bulundu.

Dev firma iflasın eşiğinde. Kasadaki paralar eridi

Milli Gazete'nin haberine göre, finansal krizle karşı karşıya kalan dev firmalar bir bir iflas başvurusu yapmaya devam ederken bir iflas haberi de ABD’den geldi.

Kripto saklama kuruluşu Prime Trust’un yan kuruluşu Banq, Nevada’da mahkemeye iflas başvurusu yaptı.

8 Haziran’da hakkında iflas haberleri çıkan kripto saklama kuruluşu Prime Trust, rakip şirket BitGo tarafından satın alınmak için ön anlaşma sağlamıştı.

Bang’ın iflas istemesi, Prime Trust ile BitGO arasında imzalanan anlaşma sürecinde yaşandı.

Bang’ın iflas başvurusu dosyasında şirketin 5,4 milyon dolar borcu bulunurken 17,72 milyon dolarlık varlığa sahip olduğu görülüyor.

iflasssss.jpg

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Melike Şahin selam verdi borçlu çıktı. Konserini iptal ettiler Magazin
Melike Şahin selam verdi borçlu çıktı. Konserini iptal ettiler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Meteoroloji 13 il için kritik uyarı verdi. Anlaşıldı bu sene yaz gelmeyecek Güncel
Meteoroloji 13 il için kritik uyarı verdi. Anlaşıldı bu sene yaz gelmeyecek
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı Güncel
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı
İYİ Partili Aykut Kaya: Türk Vatandaşlığı satın alınamayacak kadar şerefli bir bağdır Siyaset
İYİ Partili Aykut Kaya: Türk Vatandaşlığı satın alınamayacak kadar şerefli bir bağdır
Alkol alma tartışması kanlı bitti Güncel
Alkol alma tartışması kanlı bitti
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen Şili'yi ziyaret etti Dünya
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen Şili'yi ziyaret etti