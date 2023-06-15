Dev firma iflasın eşiğinde. Kasadaki paralar eridi

Milli Gazete'nin haberine göre, finansal krizle karşı karşıya kalan dev firmalar bir bir iflas başvurusu yapmaya devam ederken bir iflas haberi de ABD’den geldi.

Kripto saklama kuruluşu Prime Trust’un yan kuruluşu Banq, Nevada’da mahkemeye iflas başvurusu yaptı.

8 Haziran’da hakkında iflas haberleri çıkan kripto saklama kuruluşu Prime Trust, rakip şirket BitGo tarafından satın alınmak için ön anlaşma sağlamıştı.

Bang’ın iflas istemesi, Prime Trust ile BitGO arasında imzalanan anlaşma sürecinde yaşandı.

Bang’ın iflas başvurusu dosyasında şirketin 5,4 milyon dolar borcu bulunurken 17,72 milyon dolarlık varlığa sahip olduğu görülüyor.