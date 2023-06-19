Dev market zinciri iflas etti. Çalışanlar kara kara düşünüyor

Almanya'nın dev zincir marketlerinden Schlemmermeyer İflas etti. 48 yıllık mazisi olan Schlemmermeyer Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerine ürün satışı gerçekleştiriyordu. Şirketin binlerce çalışanı işsiz kalacak.

Dev market zinciri iflas etti. Çalışanlar kara kara düşünüyor

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, mali sıkıntıları aşamayan köklü dev firmaların iflas sürecine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iflas veren 48 yıllık mazisi olan market zinciri Schlemmermeyer oldu.

Birçok bölgede satış gerçekleştiren Schlemmermeyer iflas bayraklarını çekti. Firma T0ürkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde ürün satışı gerçekleştiriyordu.

İflas isteyen Schlemmermeyer yönetime göre, şirketin iflasının bir nedeni enflasyon ve bunun sonucunda ortaya çıkan satın alma isteksizliği. Son zamanlarda, şirket hala yaklaşık yedi milyon euroluk satış elde ediyordu.

Almanya’da 1975 yılında kurulan dev market zinciri Schlemmermeyer GmbH & Co. KG'nin binlerce çalışanı işsizler kervanına katılacak.

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