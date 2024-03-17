Dev maça saatler kala İsmail Kartal'dan flaş karar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe, bu akşam zorlu maçta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlama saati 20.30.

Sarı lacivertli takımın hocası İsmail Kartal'ın dev maça saatler kala futbolcularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Futbolcularından maçta neler istediğini tek tek anlatan Kartal'ın hakem Halil Umut Meler'le de diyaloğa girilmesini söylediği belirtildi.

Kartal'ın "Seyirciye de kulaklarınızı tıkayın. İşinize bakın. Bizim hedefimiz galibiyet. Başka çaremiz yok. Ona göre oynayacağız. Her zamanki oyunumuzu tekrarlayacağız" dediği öğrenildi.

Savunma oyuncularından gerekmedikçe ileri çıkmamalarını isteyen Kartal'ın kanat akınlarına da dikkat çektiği vurgulandı.

İsmail Kartal'ın özellikle orta alanda rakibe boş alan bırakılmamasını, yapılacak uzun ortalarla da ceza alanında Dzeko'nun topla buluşturulmasını istediği öğrenildi.

