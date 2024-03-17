Manchester City'den Edin Dzeko hamlesi. Sosyal medyadan resmen paylaştılar

Premier Lig ekiplerinden Manchester City’den Fenerbahçe’nin golcüsü Edin Dzeko için anlamlı bir hareket geldi.

İngiliz ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 38. Yaşına giren Dzeko’nun doğum günün kutladı.

2011-2015 yılları arasında giydiği Manchester City formasıyla 189 maça çıkan Bosna Hersekli yıldız 72 gol 38 asist kaydetti.

Dzeko ayrıca bu dönemde Manchester City ile beraber 2 Premier Lig şampiyonluğu 1 İngiltere Kupası şampiyonluğu 1 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.