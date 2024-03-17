Kasımpaşa taraftarı gelmedi. Galatasaray'a deplasman iç saha oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek.

Saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadeleye az bir zaman kala tribündeki boşluklar dikkat çekti.

Kasımpaşalı taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermezken sar-kırmızılı taraftarlar için ise bu durum tam tersi.

Bin kişilik deplasman tribününün yanı sıra ek olarak tahsis edilen 3 bin kişilik tribünü de dolduran taraftarlar deplasmanı iç sahaya çevirdi.

Hep bir ağızdan şarkılar söyleyen taraftarlar takımlarını şampiyonluk yolunda motive etmek için her şeyi yapıyor.