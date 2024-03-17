Galatasaray taraftarından tüyleri diken diken eden pankart

Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarından tüyleri diken diken eden pankart
Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da taraftarlardan sürpriz bir hareket geldi.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar tribündeki yerini almaya başladı.

Kasımpaşa seyircisinden daha fazla Galatasaray taraftarının olduğu statta özel de bir pankart açıldı.

18 Mart Deniz Zaferi'ni unutmadıklarını göstermek için "Çanakkale Onurumuzdur" özel bir pankart hazırlayan sarı-kırmızılı taraftarların hareketi bütün futbolseverlerin takdirini topladı.

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