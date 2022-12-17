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DEVA Partililere bıçaklı saldırı. Yaralılar var

İstanbul Kağıthane'de esnaf ziyareti yapan DEVA Partililere bir şahıs bıçakla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:05
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DEVA Partililere bıçaklı saldırı. Yaralılar var

DEVA Partililere bıçaklı saldırı. Yaralılar var
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DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Kağıthane ilçe teşkilatı mensuplarının esnaf ziyareti sırasında motorlu bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından  açıklamalarda bulunan Erol, saldırıda 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Erol, "Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralanmasına sebep olmuştur" dedi.

Erol'un açıklamaları şöyle;

"Kağıthane ilçe teşkilatımız esnaf ziyareti yaptığı sırada, motorlu bir şahıs tarafından teşkilatımıza bir saldırı gerçekleşmiştir. Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’in yaralanmasına sebep olmuştur.

Teşkilat mensuplarımızın tedavisi devam etmektedir. Olay emniyet güçlerine bildirilmiştir. Teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum. Sürecin takipçisi olacağız."

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