Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu

Yeniden Refah Partisi yerel seçimler için yol haritasını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" açıklamasında bulundu.

Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 81 il, 973 ilçe, 394 beldede kendi logo ve adaylarıyla seçime gireceklerini bildirdi.

Zor, bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini kaydetti.

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