Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu

Yeniden Refah Partisi yerel seçimler için yol haritasını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, "Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir" ifadelerini kullandı.