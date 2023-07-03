DEVA Partisi'nin Gelecek Partisi'ne verdiği birleşme yanıtı ortaya çıktı

Gelecek Partisi’nin, 14 Mayıs seçimleri öncesinde DEVA Partisi’ne “birleşme” ve “eş genel başkanlık” önerisi götürdüğü ortaya çıktı.

DEVA Partisi'nin Gelecek Partisi'ne verdiği birleşme yanıtı ortaya çıktı

Seçimin ardından kulisler hareketlenmiş ve Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile TBMM’de çatı parti altında grup kuracağı konuşulmuştu. Her üç partinin grup kuracağına yönelik tartışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, muhalefet cephesinde bu tartışmalar devam ederken Gelecek Partisi’nin 14 Mayıs seçimlerinden önce de DEVA Partisi’ne “birleşme teklifinde bulunduğu” belirtildi.

Gelecek Partisi’nin, iki partinin birleşmesi gibi bir durumun söz konusu olması halinde “oluşturulacak çatı partinin eş genel başkanlıklarca yönetilebileceğini” de ilettiği kaydedildi.

Ancak DEVA Partisi’nin, Gelecek Partisi’nden gelen “güç birlikteliği” teklifine “ret” yanıtı geldiği kaydediliyor. DEVA Partisi’nin, “iki partinin birleşmesi durumunda her iki partinin özgün kimliklerine zarar vereceğini” ilettiği ifade ediliyor.

AYNI SEÇMEN TABANINA HİTAP EDİLİYOR

Öte yandan Gelecek Partisi kanadı, 14 ve 28 Mayıs öncesinde muhalefetin “doğru bloklar oluşturamadığını” da belirtiyor. DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’nin “aynı seçmen tabanına hitap ettiği” belirtilirken, “Güçbirliği muhalefetin parlamentodaki çoğunluğu kazanmasına da kapı aralayabilirdi” değerlendirmeleri yapılıyor. Gelecek Partisi kanadı, her iki parti ile Saadet Partisi’nin TBMM’de ayrı bir grup kurmak için birleşebileceği seçeneğinin hâlâ masada olduğuna da değiniyor.

Ancak bu birleşme için "yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir” açıklamasının yapıldığı DEVA Partisi’nin nasıl bir karar alacağı merak konusu.

Gelecek Partisi’nce her ne kadar daha önce DEVA Partisi’nden bir açıklama yapılsa bile kapının tam olarak “kapatılmadığının” altı çiziliyor.

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