Devetabanı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan devetabanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Devetabanı bitkisiyle ilgili detaylar…

DEVETABANI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden geniş yapraklı, her türlü toprakta yetişebilen bir bitkidir. Çiçekleri, yapraklarından önce açar, altın sarısı rengindedir. Hekimlikte çiçekleri ve yaprakları kullanılır. Çiçekleri Nisan'da, yaprakları ise, Haziran ve Temmuz aylarında toplanıp, kurutulur.

DEVETABANI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-İdrar söktürür.

-Ağrıları dindirir.

-Sinirleri yatıştırır ve vücuda kuvvet verir.

-Astım, nefes darlığı, bronşit ve soğuk algınlığında şikâyetleri geçirir.

-Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser.

-Nezle ve ciğer iltihabında da kullanılır.

-Yaraların iyileşmesinde ve çıbanların olgunlaşmasına yardımcı olur.

NASIL KULANILIR?

Bitkiden 1 çorba kaşığı 400 gr. kaynar su ile haşlanır ve 1 saat bekletilir. Günde 4 defa yemeklerden önce 1’er çay bardağı içilir.