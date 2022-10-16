Bahçeli Konya'da Erdoğan'a oy istedi. Prompter bozulunca konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

MHP lideri Devlet Bahçeli "Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilecektir. Türkiye'nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça, yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyen her zaman hüsranla tanışacaktır." ifadelerini kullandı.

PROMPTER BOZULUNCA BAHÇELİ ZOR ANLAR YAŞADI

MHP lideri konuştuğu sırada prompter bozuldu. Konuşmasına ara vermek zorunda kalan Bahçeli, arızanın düzelmesini bekledi.

Mitinge katılanlar o anlarda alkışlarla Bahçeli'ye destek vermeye çalıştı. Bahçeli, kısa süreli arızanın düzeltilmesinin ardından açıklamalarına devam etti.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"Bir avuç kömür için bir ömür veren, fedakar ve cefakar kardeşlerimizle birlikte ailelerinin yanındayız, yanında olacağız. Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır. Bir daha acılar yaşanmaması için önlem alınacak. Ailelerin yanındayız, yanında olacağız. Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur.

Türkiye 2023'te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi de Cumhuriyet'in yüzüncü yılıdır. Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilecektir. Türkiye'nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça, yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyen her zaman hüsranla tanışacaktır. Zillet İttifakı, baştan ayağa yanlıştadır. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar, bunu görünüz. Sesi kesilen değil sesi yükselen, ön alan bir Türkiye gerçeğini hazmedemiyorlar."

HDP'YE BAKANLIK VAAT EDEN BUGÜNKÜ CHP'DİR

"Zillet İttifakı, baştan ayağa yanlıştadır. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar, bunu görünüz. Sesi kesilen değil sesi yükselen, ön alan bir Türkiye gerçeğini hazmedemiyorlar.Atatürk'ün kurduğu parti teslim alınmış, rehin edilmiştir. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP'ye bakanlık vaat eden bugünkü CHP'dir. FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanları ile düşüp kalkan bugünkü CHP'dir."

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ: ŞAİBELİDİR, A'DAN Z'YE ŞÜPHELİDİR

"Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti, gizli ve gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saat ortadan kayboldu. ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kimlerle dirsek temasında olduğu az çok malumunuzdur. Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı truva atıdır, emperyalizmin maşasıdır.Zillet İttifakı itiraf etmese de biz büyük bir uygarlığın varisleriyiz. Biz bu topraklarda devletler kurarken bugünün uygar geçinen mihraklarının dedeleri müslüman Türk kanı dökmek için her fırsatı kullanıyorlardı. Zaafları kendisinin bile taşıyamayacağı çok ciddi bir kambur hale gelmiştir. Bu ittifakın adayı kim olursa olsun Türk milletine sökmez."

"KONJEKTÜREL OLARAK YÜKSELEN ENFLASYON MUTLAKA DÜŞÜRÜLECEKTİR"

"Türkiye hem bölgesinde hem de dünyanın her noktasında parlayan bir yıldızdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki tarafımız kesinlikle barışçıl çözümdür. Silahların susması arayışımızdır. Çatışmanın sonu yoktur. Paylaşılamayacak hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin aktif arabuluculuk misyonu ile tahıl koridoru açılmıştır. Şimdi de Türkiyemizin doğu batı aksına gaz deposu olması gündeme gelmiştir. Kuzey akım hatları gözden düşerken Türk Akım projesi sivrilmiştir. Enerji darboğazı ile boğuşan Avrupa ülkelerinde sanayi üretimi günden güne düşmektedir. Ekonomik durgunluk sel misali yaygınlaşmaktadır. Ülkemizin ise böyle bir sorunu asla sözkonusu değildir. Konjektürel olarak yükselen enflasyon mutlaka düşürülecektir. Cumhur İttifakı'nın tarihsel yürüyüşü kesintiye uğramamalıdır. Yol kazasına uğramamamız bekamız ve birliğimiz için vazgeçilemez önemdedir.

Zillet İttifakı çöptedir, kılavuzları yanlıştır, pusulaları bozuktur. Sabrediyoruz, ümit ediyoruz, mücadele ediyoruz. Biz bağımsız ve güçlü Türkiye'den tarafız. Biz zalime yavuz olan tarafız. Küresel oyunlara karşı milli duruştan yanayız. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen her kardeşimizedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her vatandaşımızadır."

SANSÜR YASASINI SAVUNDU

"Dezenformasyon Yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Zillet İttifakı'nın tüm bileşenleri hopluyor, ağızlarına ne geldiyse kurşun gibi söylüyorlar. Sansüy yasası diyorlar, zulüm yasası diyorlar, özgürlüklere pranga vurulduğunu iddia ediyorlar. Nasılsa sahte hesap açıp fitne yayamayacaklar, huzursuzluklarının sebebi budur. Sosyal medyada provokasyon yapamayacaklar, korkularının temeli bundandır. Yalan haber yapmayanın, hakaret etmeyenin, iftira atmayanın kabul ettiğimiz yasadan rahatsız olmasına hiçbir şekilde gerek ve yer yoktur. Kimin sesi çok çıkıyorsa, kimler feryat figan ediyorsa, onlara dikkat ediniz. Zira Türkiye'yi sosyal medya aracılığıyla karıştırmak isteyen bu yüzlerdir. Küfrün özgürlüğü olamaz, kötülüğün özgürlüğü olamaz, ihanetin özgürlüğü hiç olamaz. Rezaletin özgürlüğü olamaz. Yalan haberleri birer birer servis etmenin basın özgürlüğüyle hiçbir bağı olamaz.

Türkiye sosyal medyada kurulmadı, buraya da teslim edilemez. Dijital teröre taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya infazlarına sessiz kalmayacağız. İnsan onuruyla oynayan alçaklara, fake hesaplardan saldıran kanı bozuklara inşallah göz açtırmayacağız. Hepsinin hesabını teker teker soracağız."