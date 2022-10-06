Saadet Partisi’nden Bahçeli kararı: GİK üyesi Bahçeli’ye hakaretten disipline sevk edildi

Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi, resmi Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



SP Sözcüsü Birol Aydın, konuyu duyururken yaptığı açıklamalarda, "Önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Milli Görüş Hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Asla tasvip etmediğimiz, hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.