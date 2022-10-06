6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Saadet Partisi’nden Bahçeli kararı: GİK üyesi Bahçeli’ye hakaretten disipline sevk edildi

Saadet Partisi’nden Bahçeli kararı: GİK üyesi Bahçeli’ye hakaretten disipline sevk edildi

Saadet Partisi (SP)'nin Sözcüsü Birol Aydın, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:45
Takip Et

Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaretleri sebebiyle disipline sevk edildi

Saadet Partisi’nden Bahçeli kararı: GİK üyesi Bahçeli’ye hakaretten disipline sevk edildi
+
Aa
-

Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi, resmi Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.


SP Sözcüsü Birol Aydın, konuyu duyururken yaptığı açıklamalarda, "Önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Milli Görüş Hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Asla tasvip etmediğimiz, hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hakan07
6.10.2022 18:50
Herkes haddini bilsin kime laf attığını iyi bilsin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
3
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
4
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
5
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
6
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
7
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Arda Turan'dan flaş itiraflar: Bunları ilk kez açıkladı
﻿Arda Turan'dan flaş itiraflar: Bunları ilk kez açıkladı
﻿Arda Turan'dan flaş itiraflar: Bunları ilk kez açıkladı
﻿Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor
﻿Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor
﻿Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristanlı mevkidaşıyla görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristanlı mevkidaşıyla görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristanlı mevkidaşıyla görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.