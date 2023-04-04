DEVA Partisi'nden ilk kampanya filmi: Çalışan Türkiye’nin sesiyiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçim kampanyası videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Babacan, videoya; “Biz çalışan Türkiye’nin sesiyiz” notunu düştü.

Kampanya videosu; Babacan’ın “Merhaba, ben Ali Babacan. DEVA Partisi Genel Başkanı’yım. İlk kez seçimlere giriyoruz. Bizim gibi düşünen ne kadar çok insan var, bu seçimde göreceğiz. Işıkları yakalım” sözleriyle başlıyor.

“DEMOKRASİ, ADALET, ŞEFFAFLIK VE DÜRÜSTLÜK OLMALI DİYENLER. SİZ DE BUYURUN”

Videoda genç kadın ve erkeklerin, “Öncelikle büyüme, iş bitirme, sorun çözme ve atılıma inananlar buyursun. Bunlar için öncelikle demokrasi, adalet, şeffaflık ve dürüstlük olmalı diyenler. Siz de buyurun, lütfen. Tüm bunlar için öncelikle özgürlük, çok seslilik ve farklılıklara saygı gerekir diyenler de gelsin lütfen” sözlerine yer verildi.

“BU SEÇİM AKLISELİM, SAĞDUYU, DEMOKRASİ VE ATILIM KAZANACAK”

Babacan’ın “İşte DEVA burada. Bu güzel sözcüklerin hepsi bizim için aynı öncelikte. Nasıl, başlangıç için fena değil, değil mi?” dediği video, “Kim ne derse desin. Bu seçim aklıselim, sağduyu, demokrasi ve atılım kazanacak” sözleriyle sona erdi. (ANKA)