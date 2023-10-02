Sosyal medyada fenomen haline gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Dilan Polat’a dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Dilan Polat kimdir? Dilan Polat neden gündem oldu?

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İki kardeşi bulunan Dilan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. İş adamı olan babası ise beyin tümöründen hayatını kaybetti.

Dilan Polat'ın iş hayatına doğum fotoğrafçılığı yaparak atıldığı biliniyor.

Dilan Polat'ın bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptığı da söyleniyor. Fotoğrafçılığın ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da ilk güzellik merkezi açtı.

İlk şubesini İstanbul'da açan Dilan Polat güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunuyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinin Nida ve Milan Efe adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Dilan Polat'ın yaşantısına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Dilan Polat tüm iddialara sosyal medya hesabından cevap vermeye çalıştı.

Engin Polat'ın kendisine uçak hediye etmesi üzerine ortaya birtakım iddialar atılınca Dilan Polat, '130 tane şubesi olduğunu, güzellik merkezleri için makine üretimi yaptıklarını ve bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün sattığını' açıklamıştı.