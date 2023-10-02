Dilan Polat kimdir? Dilan Polat neden gündem oldu?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat son günlerde kara para aklama iddialarıyla magazin gündemine oturdu. Dilan Polat’ın hayatına dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dilan Polat kimdir? Dilan Polat neden gündem oldu?

Dilan Polat kimdir? Dilan Polat neden gündem oldu?

Sosyal medyada fenomen haline gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Dilan Polat’a dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Dilan Polat kimdir? Dilan Polat neden gündem oldu?

esi-engin-polat-in-ucak-aldigi-haberleriyle-gundemden-dusmeyen-dilan-polat-bakin-ne-aliyor-sok-olakcasiniz-v4cle.png

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. İki kardeşi bulunan Dilan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. İş adamı olan babası ise beyin tümöründen hayatını kaybetti.

Dilan Polat'ın iş hayatına doğum fotoğrafçılığı yaparak atıldığı biliniyor.

Dilan Polat'ın bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptığı da söyleniyor. Fotoğrafçılığın ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da ilk güzellik merkezi açtı.

İlk şubesini İstanbul'da açan Dilan Polat güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunuyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinin Nida ve Milan Efe adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Dilan Polat'ın yaşantısına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Dilan Polat tüm iddialara sosyal medya hesabından cevap vermeye çalıştı.

Engin Polat'ın kendisine uçak hediye etmesi üzerine ortaya birtakım iddialar atılınca Dilan Polat, '130 tane şubesi olduğunu, güzellik merkezleri için makine üretimi yaptıklarını ve bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün sattığını' açıklamıştı.

Öne Çıkanlar
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Son Haberler
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu Gündem
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi Gündem
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım Siyaset
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler Gündem
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler
Ağzı açık ayran delisi deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzı açık ayran delisi deyiminin anlamı nedir?
Aboubakar'ın golünü Sapla TV spikeri anlattı. İzleyenler kahkahaya boğuldu Spor
Aboubakar'ın golünü Sapla TV spikeri anlattı. İzleyenler kahkahaya boğuldu
Emniyet uyardı! Dikkat oltalamaya gelmeyin, cebinizdeki paradan olmayın Teknoloji
Emniyet uyardı! Dikkat oltalamaya gelmeyin, cebinizdeki paradan olmayın