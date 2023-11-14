Dilan Polat ve Engin Polat çifti günler sonra ilk kez görüntülendi. Kıyafetlerindeki detay dikkat çekti

Haklarındaki kara para aklama, vergi kaçırma iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Polat çifti, “silahlı saldırıya azmettirme” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Parlak, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve saldırıdan Dilan Polat ile Engin Polat’ı sorumlu tutmuştu.

KIYAFETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 10 gündür tutuklu bulunan Polat çifti günler sonra adliyede ilk kez görüldüler. Dilan Polat’ın ilk günkü giydiği kazağın hala üstünde olması dikkatleri çekti.

Engin Polat’ın ise yine ilk günkü gibi siyah tonlu bir şeyleri tercih etmesi göze çarptı.

NELER OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.