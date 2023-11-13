Dilan Polat’ın cezaevinden arkadaşına ne mesaj yolladığı ortaya çıktı

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan ve Engin Polat, sevk edildikleri mahkemede tutuklanmıştı. Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da bulunduğu 18 kişiden 12'si tutuklandı.

Hala, gözaltına alınmalar ve tutuklanmalarda oluyor. Dilan Polat’ın yakın arkadaşı ve güzellik merkezi sahibi Sevim Alan’a bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Alan sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. “Dilan hanımla hiç görüştünüz mü? Nasıl kendileri?” sorusuna Alan böyle yanıt verdi:

Bu konu ile ilgili son kez konuşalım ve bunda anlaşalım süreci bitene kadar sormak yok….

Bir haber göndermiş ve demiş ki… Çocuklarımı sevin koklayın çok koklayın…

Alan’ın bu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Alan, daha önce arkadaşı Dilan Polat'ın, eşi Engin Polat tarafından ilaca maruz bırakıldığını iddia ederek herkesi şoke etmişti.

NELER OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

TUTUKLANDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“AYLIK GELİRİMİZ 30 BİN”

İlk iki duruşmaya katılmayan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkardı. 2020 yılının kasım ayında hakim karşısına çıkan Dilan Polat, kimlik tespitinde güzellik merkezi işlettiğini ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

Sıla Doğu ise güzellik merkezinde çalıştığını ve aylık gelirinin kardeşi gibi 30 bin lira olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE SABIKALARI VAMRIŞ

Dilan Polat ve Kardeşi Sıla Doğu’nun daha önce yargılandığı bir davadan hapis cezası aldığı da ortaya çıktı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan önce 2'şer yıl hapislerine, ardından duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. 80 lira da adli para cezası verdi. Ancak verilen ceza, tekrar suç işlemeyecekleri konusunda kanaat oluşması nedeniyle ertelendi. Sanıklar 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' suçundan ise beraat etti.

Sanıklara, bu süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceği ihtar edildi.