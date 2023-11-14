Son Dakika... Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama daha

Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Dakika... Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama daha

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

"Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla geçen hafta tutuklanan Dilan, Engin ve Sezgin Polat, soruşturma kapsamında ifadeleri alınması amacıyla tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDILAR

Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat'ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü

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