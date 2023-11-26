Dilan ve Engin Polat'ın, avukatının mali müşaviri de itirafçı oldu: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi

Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan mali müşavir Zümrüt Yerebakan, tüm bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Yerebakan, 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan ve Engin Polat'ın, avukatının mali müşaviri de itirafçı oldu: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 3

Tutuklu olan Polatların avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan mali müşavir Zümrüt Yerebakan, MASAK raporunda yer alan tüm şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformlarının dökümlerini CD içinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 4

MASAK raporunda Gün tarafından kesilen naylon fatura miktarının 300 milyon lira olarak belirtildiğine dikkat çeken Zümrüt Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 6

Firmaların önce yabancıya devrinin yapıldığını, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildiğini, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlediğini söyleyen Zümrüt Yerebakan, Ahmet Gün'ün kurduğu sistemi detaylarıyla anlattı.

Dilan ve Engin Polat'in muhasebecisi itiraf etti: 1 milyar liralık naylon fatura kesildi - 8

Gün'ün nasıl ifade vermeleri gerektiği konusunda kendisine talimatlar verdiğini aktaran Yerebakan, aleyhine ifade vermemesi için de kendisini tehdit ettiğini kaydetti.

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