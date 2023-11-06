Dilan Polat ve eşinin lüks otomobilleri ne kadar ediyor? Fatih Altaylı dudak uçuklatan parayı açıkladı

Fatih Altaylı kara para aklama iddiası ile gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin lüks otomobillerinin fiyatlarını hesapladı. Polat çiftinin Sadece araçlarının değeri 121 milyon TL.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat ve eşinin lüks otomobilleri ne kadar ediyor? Fatih Altaylı dudak uçuklatan parayı açıkladı

Lüks yaşantılarını sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaşarak oldukça gündem olan ve kısa süre sonra haklarında yine sosyal medyada ‘Nereden geliyor bu paranın kaynağı’ diye soruların odağındaki isimler Dilan-Engin Polat çifti hakkında sürdürülen soruşturma sonrasında, Polat ailesinin mal varlıklarına el konulurken önceki gün Dilan-Engin Polat çifti tutuklandı.

Gazeteci Fatih Altaylı kendisine ait internet sayfasında yazdığı köşe yazısında Dilan-Engin Polat çiftinin lüks araçları hakkında yorumlarda bulundu.

Polat çiftinin sadece lüks otomobillerini satın almak için yemeden içmeden 50 sene boyunca çalışması gerektiğini ifade edip aynı zamanda çiftin milletle olduğu gibi adaletle de dalga geçtiklerini, Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Polat ailesi, savcılıktaki ifadelerinde gelirlerini beyan etmişler.

Aylık 150-200 bin TL civarında bir gelirleri olduğunu söylemişler.

Sürdürdükleri lüks hayat, aldıkları evler, kiraladıkları uçaklar falan bir yana, bu gelir ile aldıkları otomobillere bakınca bile mucize yarattıkları anlaşılıyor.

Bugün artık İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün önünü lüks bir galeriye çeviren o otomobillerde 2 Range Rover’in değeri 44 milyon, Mercedes G’nin değeri 15 milyon, Porsche Panamera’nın değeri 17 milyon, Ferrari’nin değeri ise 45 milyon TL.

Hepsinin toplam değeri 121 milyon TL.

Yemeyip içmeyip tavandan hesaplasak 200 bin TL’lik aylık gelirlerinin tamamını bu otomobillere yatırsalar ancak 605 ayda yani 50 senede bu parayı biriktirebiliyorlar.

Her ikisinin gelirleri ayrı ayrı 200’er bin TL olsa o zaman da yine 25 yıl hiç harcamadan, villalarda oturmadan, uçak kiralamadan, yemeden, içmeden, giymeden para biriktirmeleri gerekiyor.

Polat çifti sadece milletle değil, adaletle de dalga geçmeyi sürdürüyor.”

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ARAÇLARI YEDİEMİN PARKINDA

Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında:

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