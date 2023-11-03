Dilan Polat ve eşinin paralarını kaçırmaya çalışanlar yakalandı

Dilan Polat ve eşine yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışanlar gözaltına alındı. Polat çiftiyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 24’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Dilan Polat ve eşinin paralarını kaçırmaya çalışanlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla bir süredir ülke gündemini meşgul eden, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Polat çiftine ait şirketlerin Ankara şubesini işleten Mustafa Ö.nün, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin liralık bir parayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra D.’ın hesabına aktardığı belirtildi. İddiaya göre banka görevlisinin durumu fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, Mustafa Ö. ile Kübra D.’ın Polat çiftine ait bir şirketin ortakları olduğu saptandı. Yapılan tespitlerin ardından adli makamlara bilgi verildi ve savcılık kararıyla söz konusu paraya el konuldu. Mustafa Ö., Kübra D. ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde-İsmail B. çifti de Ankara’da polis tarafından gözaltına alındı.

Diğer taraftan İstanbul’da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı aktarıldı. Ankara’daki 4 kişiyle beraber haklarında soruşturma yürütülen sayısı 34’e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 olmuş oldu.
Öte yandan soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerden 8’inin polisteki ifade ifadelerinin tamamlandığı, diğer zanlıların ifade işlemlerinin ise ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

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