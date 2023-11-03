Ersan Şen'den dikkat çeken Dilan Polat çıkışı: Servet sahibi olmak suç değil

Türkiye’de son günlerin değişmeyen gündemi olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, neredeyse tüm televizyon programlarında da konu ediliyor.

Sözcü TV'de yayınlanan Sokağın Sözü programında da gündem kara para aklama suçlamaları ile gözaltına alınan ünlü çiftti.

Programın konuklarından ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in, Polat çifti hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti.

''Suçsuzluk masumiyet karinesinin devam ettiği yerde, sosyal medya paylaşımları üzerinden cezalandırmak doğru değil. Türkiye'de servet sahibi olmak suç değil." diyen Şen, çifti eleştirenlere de "Siz yargı makamı mısınız?'' diyerek tepki gösterdi.