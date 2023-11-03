Dilan Engin Polat soruşturmasında Fenerbahçe gelişmesi. Ali Koç devreye girdi

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin hem kadın hem de erkek takımının sponsoru olan Polatların, sponsorluk anlaşmaları Sarı-lacivertli yönetim tarafından iptal edildi.

Dilan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı ile “Tayt Arkası Sponsoru” ve Engin Polat da Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı "Forma Sponsoru" olarak gündem yaratmıştı.

Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda saha kenarındaki panolarda "Engin Polat"ın reklamının olması taraftarlar tarafından protesto edilmişti.

Bunun üzerine Sarı lacivertli taraftarlar tepki göstermiş ve sponsorlukların iptal edilmesi için yönetime çağrı yapmıştı.

Son olarak Sultanlar Ligi'nde oynanan Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos maçında, Fenerbahçe takımının Dilan Polat şortları ile çıkması da taraftarların tepkisine neden olmuştu.

ADIM ADIM NELER YAŞANDI?

Bir süredir gündeme gelen sosyal medyanın popüler çifti Dilan Polat ve Engin Polat'ın yurt dışına çıkmaya hazırlandığı iddia ediliyordu.

Dilan ve Engin Polat hakkında 'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddiaları vardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), çift hakkında rapor hazırlamıştı.

Ayrıca Polatların mal varlıklarına el konulmuş ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Polat çiftine ait Rise And Shine isimli kozmetik şirketinin ticareti de durdurulmuştu. MASAK raporuna göre, bu karar sahte belge düzenleme iddiasına ilişkin alınmıştı.