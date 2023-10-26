Dilan Polat'a ait 15 şirkette arama

Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

İŞTE O ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında yer alan şirketler, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.

ayrıntılar geliyor....