Dilan Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde yapılan aramaların ardından bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 Milyon 372 Bin liraya el konuldu.

KAYNAK: DHA
Dilan Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ KARARINI VERDİ

Dün yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu.

Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.

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