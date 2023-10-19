Dilan Polat'ın 5 sene önce "Zengin ailelerin fotoğrafçılığını" yaptığı görüntüler ortaya çıktı

Açıklamalarıyla, paylaşımlarıyla bir süredir ülkenin gündeminde olan kara para aklama gibi suçlardan incelemeye alınıp mal varlığına el koyulan Dilan Polat'ın 5 sene önce "Zengin ailelerin fotoğrafçılığını" yaptığı görüntüler ortaya çıktı