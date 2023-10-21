Dilan Polat'ın fakirlik yılları görüntüsü ortaya çıktı. 5 senede uçak alacak parayı nereden buldu

Tüm mal varlıklarına el konuldu. Nedeni ise kara para aklama suçlaması. İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelen ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı... Polat Ailesi'nin değişimi dikkat çekti.

'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Polat çiftinin eski evi kadar, aile bireylerinin zaman içindeki değişimleri fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Kahvesini altı tozu olmadan içmediğini söyleyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat yayınladıkları sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çok geçmeden Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.

Tüm mal varalıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek ekinde yayınlandı. Geçmiş yıllarda çekilen fotoğraflar 5 senede nereden buldun uçak alacak parayı sorusunu gündeme getirdi.

Evliliklerinin 13’ncü senesinde olan Polat çifti evlilik yıl dönümlerini kutlarken Engin Polat'ın, eşi Dilan Polat için uçak aldığı öne sürülmüştü. Evlilik yıldönümü hediyesi olarak paylaşılan uçak sosyal medyada kısa sürede viral oldu.Engin Polat uçak iddialarının asılsız olduğunu iddia etmişti