Dilan Polat’ın kozmetik şirketi satışları durdurdu “Git nereye şikayet edersen et deniyor”

MASAK tarafından “kara para aklama” iddiasıyla mal varlıklarına el koyulan Dilan Polat‘ın kozmetik şirketi Rise and Shine, bakım çalışmasını gerekçe göstererek satış yapmayı durdurdu. Onlarca kişinin ücret iadesini alamadığı markanın satışının durdurulduğunu sosyal medyadan duyuran Avukat Feyza Altun, "Vatanını devletini seviyorlardı ya, para devlete gitmesin diye ticareti durdurdular. Üzgünüm sevgili tüketiciler Dilan Polatlandınız" ifadelerini kullandı.

BAKIM ÇALIŞMASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme geldikten ve “kara para aklama” ve “vergi kaçırma” iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat'ın kozmetik şirketi ticareti durdurdu. Rise and Shine'ın internet sitesinde bakım çalışması gerekçe gösterilerek satışların durdurulduğu bildirildi.

“DİLAN POLATLANDINIZ”

Satışların durdurulduğu sosyal medya üzerinden duyuran Avukat Feyza Altun şu ifadeleri kullandı:

"Klinik kısmı kapatıldı. Ürün satışı durduruldu. Vatanını devletini seviyorlardı ya, para devlete gitmesin diye ticareti durdurdular. Onlarca İnsan Paket iadesi istiyor ancak kimseye ücret iadesi yapılmıyor, git nereye şikayet edersen et deniyor. Üzgünüm sevgili tüketiciler Dilan Polatlandınız"