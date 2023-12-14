Dilenciye para veren vatandaşlara da ceza kesilecek. Artık para verirken iki kere düşünün

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinde dilencinin üzerinde 10 bin 170 lira çıkması üzerine valilik harekete geçti. "Dilencilere para verene de işlem uygulanacak" dendi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Valiliği tarafından yayınlanan, 'Sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunması ve dilencilikle mücadele edilmesi' ile ilgili genelge kapsamında denetim yaptı.

Dilenirken yakalanan erkeğin üzerindeki aramada 10 bin 170 lira bulundu. Paraya el konuldu. Zabıta Merkez Karakolu'na götürülen dilenciye Kabahatler Kanunu gereğince adli para cezası uygulandı. Ayrıca dilencinin yanında bulunan yaşı küçük 2 çocuk ise gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk İl Kabul Merkezi'ne teslim edildi.

“DİLENCİLERE PARA VERENE DE İŞLEM UYGULANACAK”

Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Eskişehir Valiliği tarafından yayınlanan genelgeye göre artık dilencilere para veren vatandaşlara da yasal işlem uygulanacak. Dilenciliği meslek haline getiren bu kişilere karşı da halkımızın duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.