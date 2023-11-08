Dilan Polat'a enerjiii şarkısı yapıldı. Ali Yerlikaya bu şarkıya katıla katıla gülecek

Yasa dışı bahis, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti günlerdir gündemden düşmezken, çift için yazılan bir şarkı sosyal medyada viral oldu.

Esprili ve imalı sözler içeren şarkı kısa sürede viral olurken şarkıyı yazan gençlere çokça beğeni geldi.

Davut Güloğlu'nun Katula Katula şarkısından esinlenilerek yazılan şarkı, “Güleyrum haluna katula katula. Bi' sözünü geçiremedun karina” sözleriyle başlıyor.

Şarkının devamında ise “Ara Süleyman’ı baba bitmesin enerji. Alo abi kurtar bizi çok takılma paraya. Abiciğim ben Ali tosladınız Yerlikaya’ya” sözleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan bahsedildi.



ŞARKININ SÖZLERİ

Güleyrum haluna katula katula

Bi' sözünü geçiremedun karina

Enerji

Kremimi getirin ben olurum alerji

Ara Süleyman’ı baba bitmesin enerji

Alo abi kurtar bizi çok takılma paraya

Abiciğim ben Ali tosladınız Yerlikaya’ya

Yüzde bir enerji nerede bu sinerji

Kimileri uçak alır, kimileri dilenci

Yüzde bir enerji nerede bu sinerji

Kaliteli bir şey yesek oluyoruz alerji

Az yiyenin düşmez yolu ne doktora ne hekime

Düz gidenin yolu çıkmaz ne savcı ne hakime

Yüzde bir enerji nerede bu sinerji

Kimileri uçak alır, kimileri dilenci

Yüzde bir enerji nerede bu sinerji

Kaliteli bir şey yesek oluyoruz alerji