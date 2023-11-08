Dilan Polat'a enerjiii şarkısı yapıldı. Ali Yerlikaya bu şarkıya katıla katıla gülecek

Yasa dışı bahis, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti günlerdir gündemden düşmezken, çift için yazılan bir şarkı sosyal medyada viral oldu.
Esprili ve imalı sözler içeren şarkı kısa sürede viral olurken şarkıyı yazan gençlere çokça beğeni geldi.
Davut Güloğlu'nun Katula Katula şarkısından esinlenilerek yazılan şarkı, “Güleyrum haluna katula katula. Bi' sözünü geçiremedun karina” sözleriyle başlıyor.
Şarkının devamında ise “Ara Süleyman’ı baba bitmesin enerji. Alo abi kurtar bizi çok takılma paraya. Abiciğim ben Ali tosladınız Yerlikaya’ya” sözleriyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan bahsedildi.
ŞARKININ SÖZLERİ
Güleyrum haluna katula katula
Bi' sözünü geçiremedun karina
Enerji
Kremimi getirin ben olurum alerji
Ara Süleyman’ı baba bitmesin enerji
Alo abi kurtar bizi çok takılma paraya
Abiciğim ben Ali tosladınız Yerlikaya’ya
Yüzde bir enerji nerede bu sinerji
Kimileri uçak alır, kimileri dilenci
Yüzde bir enerji nerede bu sinerji
Kaliteli bir şey yesek oluyoruz alerji
Az yiyenin düşmez yolu ne doktora ne hekime
Düz gidenin yolu çıkmaz ne savcı ne hakime
Yüzde bir enerji nerede bu sinerji
Kimileri uçak alır, kimileri dilenci
Yüzde bir enerji nerede bu sinerji
Kaliteli bir şey yesek oluyoruz alerji