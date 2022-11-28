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Din adamı dediğin böyle olur. Bir vaaz verdi kadınlar hayran kaldı

Aile yönetimiyle ilgili görüşlerinin sorulduğu cami hocasının 'kadınlara anlayışlı davranılması'nı yeri geldiğinde espirili bir dille anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:45
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Din adamı dediğin böyle olur. Bir vaaz verdi kadınlar hayran kaldı

Din adamı dediğin böyle olur. Bir vaaz verdi kadınlar hayran kaldı
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Kadınları giyim kuşamı üzerinden "ifade özgürlüğü" kisvesi altında hedef gösteren gerici hocaların ardından sosyal medyaya düşen bir video beğeni kazandı.

Cemaatin Aile yönetimiyle ilgili görüşlerini sorduğu cami hocası sözlerine "Öncelikle dua edelim. Rabbim hanımlarımızı anlamaya değil sevmeye çalıştırsın. Rabbim, yüzde yüz haklı da olsak özür dileyecek tevazuyu bize gösterip savaşa girmekten bizi muhafaza eylesin" diye başlayarak "Hanımefendilere karşı sözlerimiz çok önemli onlara karşı laflarımızın çok cömert olması lazım. Sevgiyi söylemezseniz odun atılmayan ateş gibi sevgi ateşi söner.

"KABA SÖZ SÖYLEMEYECEKSİN"

Saygısızlık sevgi duvarından koparılmış tuğla gibidir. Kaba söz söylemeyeceksin. Kadınlar dolaylı konuşur. Hanımefendi senin hocalığını anlamaz 'camide yatsaydın hocalar sana bir lojman bulsunlar sana bir de kadın bulursun oradan' derler...  Aslında bunu duyduğu zaman erkek kadına karşı bağırır. Bunu duyduğun zaman kadının dolaylı konuştuğunu anlayalım. Hemen patlamayalım..." cümleleriyle devam etti.

Esprili bir yaklaşımla erkeklerin gözünde kadınların anlatıldığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

2016 yılında çekilen, sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlayan videoya beğeni ve yorum yağıyor.


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