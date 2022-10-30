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  • Kadınları hedef alan Halil Konakcı'nın sözleri ifade özgürlüğü sayıldı. Hukukçu Kerem Altıparmak 2 tweetle hukuk dersi v

Kadınları hedef alan Halil Konakcı'nın sözleri ifade özgürlüğü sayıldı. Hukukçu Kerem Altıparmak 2 tweetle hukuk dersi verdi

Hukukçu Kerem Altıparmak, kadınları hedef alan İmam Halik Konakcı hakkında verilen karara tepki gösterdi. İmam hatip şakası nedeniyle tutuklanan Gülşen'i örnek verdi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 19:19
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Hukukçu Kerem Altıparmak kadınları hedef alan İmam Halik Konakcı hakkında verilen karara tepki gösterdi. İmam hatip şakası nedeniyle tutuklanan Gülşen'i örnek verdi

Kadınları hedef alan Halil Konakcı'nın sözleri ifade özgürlüğü sayıldı. Hukukçu Kerem Altıparmak 2 tweetle hukuk dersi verdi
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Kadınları hedef alarak “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyen imam Halil Konakcı hakkındaki suç duyurusuna “işleme konulmama” kararı verildi.

Konakçı hakkında verilen karara hukukçu Kerem Altıparmak tepki gösterdi.

İmam hatip liseleriyle ilgili şaka yapmasının ardından yargılanan Gülşen'i örnek gösteren Kerem Altıparmak, "Gülşen'in konserde anlık bir esprisi nedeniyle imam hatiplileri "sosyal sınıf" sayıp şarkıcıyı tutuklayan yargı ile memur olan imamın hazırlanmış konuşmada kadınları hedef gösterip "et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor" demesine ifade özgürlüğü diyen yargı aynı devletin yargısı" ifadelerini kullandı.

Altıparmak paylaşımına şöyle devam etti:

"Normal koşullarda her ikisi de ifade özgürlüğü sayılabilirdi. Ama eğer Gülşen anlık bir espri nedeniyle yargılanıyorsa; örtünmeyen kadınları açıkça aşağılayan, hedef gösteren konuşmayı hazırlayıp sunan kamu görevlisi olan bu adama da hoşgörü gösterilmemesi gerekir."

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Abbas
30.10.2022 19:48
Birde bu zat iş sahibi olsun diye kaç tane tarihi yapı yıkılıp bu cami yapılmıştı  
 
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