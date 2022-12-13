Engin Altan Düzyatan Kanada'da konuştu ''Müslümanların kahramanı Ertuğrul''

TRT'de yayımlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle yurtdışında geniş hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, Kanada'daki temiz içme suyu kampanyasının tanıtım yüzü seçildi. Human Concern International (HCI) isimli insani yardım kuruluşunun başlattığı Water for Life (Hayat için Su) kampanyası için 3 gündür ülkede bulunan Düzyatan, Pearson Covention Center'da hayranlarının karşısına çıktı.

ETKİNLİĞİN BİLETLERİ TÜKENDİ

Etkinlikte binlerce kişi 'Ertuğrul' diye çağırdıkları sanatçıyı görebilmek için saatler öncesinden kuyruğa girerek bilet aldı. Gecede, üzerinde İngilizce "Diriliş Ertuğrul" yazan kutularda getirilen özel yapım 10 adet kılıç da açık artırma yoluyla satıldı. Kılıçlardan ilki 15 bin Kanada Doları'na (yaklaşık 205 bin TL) satılırken, diğerleri de 8 ila12 bin Kanada Doları'na alıcı buldu.

Düzyatan, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin hayatında önemli değişimlere neden olduğunu söyledi. Düzyatan, "Hollywood filmlerinde üretilen Batılı kahramanlara karşı, Müslümanların da bir kahramana ihtiyacı vardı. Ertuğrul da işte o' dedi. Human Concern International (HCI) Üst Yöneticisi Mahmuda Khan da, "Ertuğrul, adaletin, eşitliğin, sevginin ve huzurun sembolü. Ertuğrul, bizim de savunduğumuz ilkeleri temsil ediyor" dedi.