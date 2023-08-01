Disney tarafından iptal edilen Atatürk dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

ABD dışındaki tüm ülkelerde yerel projeleri iptal eden Disney Plus’ın merakla beklenen Atatürk dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenilerin, Atatürk dizisinin iptal edilmesi için Disney’e yoğun baskı uyguluyor. Disney, Temmuz ayının başında bu baskılara yanıt olarak bir açıklama yayınlamış ve Atatürk dizisinin Disney Plus’ta yayınlanacağını duyurmuştu.

ATATÜRK DİZİSİ 29 EKİM'DE FOX TV'DE YAYINLANACAK

Donanımhaber’de yer alan habere göre, Disney Plus’a yakınlığı ile bilinen ve bugüne kadar platformdaki pek çok gelişmeyi önceden duyuran Birsen Altuntaş, Atatürk dizisinin mülkiyet haklarının The Walt Disney Company çatısı altında faaliyet gösteren FOX TV’ye verildiğini açıkladı. Atatürk dizisi 29 Ekim’de FOX TV’de yayınlanacak.

DİZİNİN SİNEMA FİLMİ DE OLACAK

Ayrıca dizinin özel bir kurguyla sinema filmine dönüştürüleceği ve Türkiye’de vizyona gireceği belirtiliyor. Sinema filmi için vizyon tarihi henüz belirlenmedi. Dizinin metaverse evrenine taşınması ve metaverse’de gösteriminin yapılacağı da ifade ediliyor.

Disney’in bu hamlesinin Ermenilerin baskısıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Ancak çeşitli Ermeni topluluklar bu kararı zafer olarak kutlamaya başladı. Disney Plus Türkiye'den en son 2 Temmuz 2023 tarihinde resmi açıklama yapılmış ve "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında." ifadelerine yer verilmişti. Dizinin FOX TV'ye taşınması hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.