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Diyabetsiz hayat için iki öneri

Diyetisyen Büşra Çakır, her yaş grubunda ortaya çıkabilen diyabet, hastaların yaşam kalitesini düşürüyor. Doğru beslenme ve egzersiz ile diyabet riskinin azaltılabileceği uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:25
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Diyabetsiz hayat için iki öneri: Doğru beslenme ve egzersiz

Diyabetsiz hayat için iki öneri
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Diyetisyen Büşra Çakır, “Yaşam tarzı değişikliklerinin diyabet hastalığının görülme sıklığını azalttığı kanıtlanmıştır. Beslenme alışkanlıkları kazanarak ve düzenli egzersiz yaparak diyabet hastası olma riski azaltılabilir” ifadelerini kulandı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenler, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşları diyabet konusunda bilgilendirdi.

Diyabete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mavi giyinen diyetisyenler, İZGİM’in girişimci kadınlarına diyabet konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı. Ayrıca İzmit’in sembolü olan Saat Kulesi, diyabete dikkat çekmek amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Diyabet hastalığının belirtileri hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Diyetisyeni Gizem Aydın, "Diyabet ya da şeker hastalığı pankreasın vücut içinde yeterli miktarda insülin üretememesi ya da üretilen insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılmaması sonucunda ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Ağız kuruluğu, susama, yorgunluk, halsizlik, sık idrara çıkma tekrarlayan enfeksiyonlar, ayak yaraları ve bulanık görmek diyabet hastalığının belirtileridir" dedi.

RİSKLİ GRUPLAR

Diyetisyen Hilal Çetin de, riskli gruplara değinerek, "Aile bireylerinde diyabet öyküsü bulunanlar, beden kitle indeksine göre obezite sınıflandırılmasına dahil olan bireyler, hipertansiyon hastaları, gebelikte diyabet öyküsü bulunan bireyler, kalp ve damar hastalığı olan bireyler, kan yağları yüksek olan bireyler diyabet açısından riskli gruptadır. Diyabet hastaları böbrek hastalıkları, göz hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, sinir hasarı, diyabetik ayak ve kemik erimesi gibi sağlık problemleri yaşayabilirler" şeklinde konuştu.

"DOĞRU BESLENİLMELİ VE DÜZENLİ EGZERSİZ YAPILMALI"

Diyetisyen Büşra Çakır ise diyabetten korunma yöntemleri hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşam tarzı değişikliklerinin diyabet hastalığının görülme sıklığını azalttığı kanıtlanmıştır. Beslenme alışkanlıkları kazanarak ve düzenli egzersiz yaparak diyabet hastası olma riski azaltılabilir. Bunun için beslenmede kompleks karbonhidratları tercih etmek ve lif alımını arttırmak gerekir. Beyaz ekmek, beyaz makarna gibi işlenmiş tahıllardan patates ve paketlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Ispanak, brokoli gibi nişastasız sebzeler, taze meyveler, bakliyatlar, kabuklu yemişler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağların tercih edilmesi önemlidir"

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