Diyanet torpili böyle savundu. Torpille işe girmek hoş değil ama kazanç helal

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt'un, "torpil ile işe girme" konusundaki yorumu gündem oldu. Bozkurt, torpili onaylamasa da torpille girilen işten elde edilen kazancın helal olduğunu savundu.

Bozkurt, Diyanet TV’de yayınlanan ‘’Diyanet’e Soralım’’ adlı programa katıldı.

Burada konuşma yapan Bozkurt'a torpille işe girme konusunda bir soru geldi. Bozkurt, gelen soru üzerine "Bir kişinin hak etmediği işe girmesi, o şekilde girmesi kul hakkıdır, vebaldir, mesuliyeti vardır, başkalarının haklarını gasp etmek vardır. O şekilde işe girmesi kimsenin tasvip edeceği bir şey değil, hoş değil” diye konuştu.

Bozkurt, konuşmasının devamında:

“Fakat girdikten sonra emek verdi, bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ayrı tutmak lazım. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç, tamamen meşrudur. Emeğimizin karşılığıdır. Yapılan iş de meşrudur. Oradan elde edilen kazancın, işe girme sebebimizle ayırt etmemiz lazım. Farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir” dedi.