AKP’li Metin Külünk’ten Ali Erbaş’ı terletecek FETÖ soruları

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk’ün Diyanet İşleri Ali Erbaş’a yönelik yeni sorular yayınladı. 21 Ağustos'ta Erbaş'a, FETÖ ile ilgili 8 soru yönelten Külünk, X (Twitter) hesabı üzerinden FETÖ ile ilgili 3 yeni soru yayınladı.

21 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, Ali Erbaş'a aralarında FETÖ kumpasçılarının soruşturulmasına izin vermediği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığı da bulunan 8 soru yöneltti.

ERBAŞ'I TERLETECEK FETÖ SORULARI

Bugün Erbaş'a 3 soru daha yönelten Külünk, Erbaş’a FETÖ irtibatı nedeniyle görevine son verilen, ancak daha sonra mahkemenin iptal kararıyla görevine dönen önemli pozisyondaki bir kişi hakkında Hukuk Müşavirliği’ne talimat verdiği iddialarını yanıtlamasını istedi. Külünk, Erbaş'a hükmün temyiz edilmesini engelleyip söz konusu kişinin görevine dönmesini sağladığı yönündeki iddiaların gerçek olup olmadığını sordu.

Külünk'ün paylaşımı şöyle:

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÜZERİNE.

Bugün Malazgirt zaferinin yıldönümü ve Büyük Anadolu’nun PAGAN KİMLİĞİNDEN arınıp HANİF KİMLİĞİ ile buluştuğu büyük zaferin yıldönümünde Anadolu’yu VATİKANIN YOLU HALİNE SOKMAK isteyenleri eğer tanıyıp tedbir almaz isek hedefleri BÜYÜK ANADOLU’da DEVLETİMİZİN ve HANİF KİMLİĞİMİZİN TIPKI ENDÜLÜS GİBİ YOK OLACAĞINI görürüz

Ve de özellikle DİB’e sorularımız tereddütsüz devam edecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a soruyoruz.

1) Babası FETÖ firarisi olduğu söylenilen, dini yükseköğrenim mezunu olup bir Ankara dışında bir il’e atanan bir bayanın Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü olduğunuz dönemde bu birimde geçici görevlendirilmesini sağladığınız, Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmanızdan sonra Özel kalem Müdürlüğünde geçici görevlendirdiğiniz doğru mu?

2) Hakkında FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda görevine son verilen önemli bir pozisyondaki bir personelin, hakkında tesis edilen bu işlemin, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra, Hukuk Müşavirine verdiğiniz talimatla, İdare Mahkemesi kararına karşı, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’da istinaf ve temyiz başvurusu yapılmasını engellemek suretiyle, tekrar aynı pozisyona dönmesini sağladığınız iddia edilmektedir doğru mu?

3) Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yaptığınız 2018 yılı Kasım ayında FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen bir Vakıf tarafından İspanya’da düzenlenen Dinlerarası Diyalog Toplantısına gizlice katıldığınız iddia edilmektedir ki o günler bir gazetede haber olmuştu.

Attığınız her adımı haber yaptırdığınız, hatta katıldığınız bazı programlarda namaz kıldırırken bile fotoğraf çektirdiğinize ve video kaydı yaptırdığınıza dair çok sayıda dokümanın kamuoyu ile paylaşılmasında herhangi bir beis görmediğiniz halde, katıldığınız uluslararası bir toplantı konusunda Başkanlığın yayın organlarında ve diğer mecralarda haber yaptırmamanız, içinde bulunduğunuz durumu açıklayamamaktan kaynaklanmış olabilir mi? Ne dersiniz? Bu iddialara ilişkin bir cevabınız var mıdır?”