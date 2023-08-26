Halil Konakçı Diyanet'e solucan omurgalı dedi. Hatay Fransa'da kalsaydı demişti

“Hatay Fransa'da kalsaydı” diyen ve cami kürsülerinden hilafet çağrısı yapmasıyla bilinen Halil Konakçı, yeni videosunda Diyanet İşleri Başkanlığı'na meydan okudu. Hakkında soruşturma başlatılan Konakçı "Diyanet'e solucan omurgalı" dedi.

Halil Konakçı Diyanet'e solucan omurgalı dedi. Hatay Fransa'da kalsaydı demişti

Odatv'nin haberine göre, hakkında soruşturma başlatılan Halil Konakçı, yeni videosunda bu sefer de Diyanet İşleri Başkanlığı'na meydan okudu.

Konakçı "Hocalara hacılara, camiye, kuran kurslarına, diyanete sövecek ondan sonra kavli leyl yap. Valla git sen yap omurgan oynuyorsa solunca gibi git sen yap. Anlayana anladığı dilden" dedi.

Halil Konakçı, verdiği biz vaazda Mustafa Kemal Atatürk’ün “40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz. Hatay benim şahsi meselemdir. Hatay’ı mutlaka alacağım” dediği Hatay için "Fransa'da kalsaydı" deyince büyük tepkilere maruz kalmıştı.

"REHBERLİK ETMEYE ÇALIŞTIM"

Konuyla ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, “Halil Konakçı’ya destek olmuyorum. Gerekli uyarıları yapmak konusunda, rehberlik etme konusunda ilgilendim. ‘Şöyle davranmalısınız, şunlara uymalısınız’ şeklinde rehberlik etmeye çalıştım" dedi.

İşleyen "Bunun dışında birkaç kez görüşmemiz dışında irtibatım yok. ‘Destek veriyor’ şeklindeki yazılanlar doğru değil. Başkanla ilgili yazılanlar da doğru değil. ‘Bizim söyleyemediklerimizi söylüyor’ falan öyle demiyor başkan. Gerekli uyarılar da yapıldı kendisine.” diye konuştu.

DİYANETE MEYDAN OKUDU

Hakkında soruşturma başlatılan Konakçı, yeni videosunda bu sefer de Diyanet İşleri Başkanlığı'na meydan okudu.

İnsanlarla "Anladığı dilden konuşulması" gerektiğini savunan Konakçı, bu sefer de, "Namusuna, iffetine söven bir adamla kavli leyl konuşabilir misin? Adam anamıza bacımıza sövse 'Efendim niye bana sövüyorsunuz' diyebilir misin? Peygambere, İslam nizamına, hocalara hacılara, camiye, kuran kurslarına, diyanete sövecek ondan sonra kavli leyl yap. Valla git sen yap omurgan oynuyorsa solunca gibi git sen yap. Anlayana anladığı dilden."

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, söz konusu sözlere ise Twitter üzerinden, "Devam... Allah razı olsun..." sözleriyle destek verdi.

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