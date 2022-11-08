﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı

DEVA Partisi Lice İlçe Başkanlığı’na dün kimliği belirsiz kişiler saldırı düzenledi. Saldırı sonrası içeride yangın çıktı, binanın camları da zarar gördü.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

Olayın ardından açıklama yapan DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, ilçe binasının yanındaki kıraathanede bulunan vatandaşların müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü söyledi.

“FAİLLERİ BULUNANA KADAR TAKİPÇİSİYİZ”

Ülsen’in açıklama şöyle: “İlçe binamıza yapılan bu saldırıyı, demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerinden partimize ve demokrasiye yapılan bu saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkartılması ve adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Türkiye’nin herhangi bir yerindeki DEVA Partili bir teşkilat mensubunu böyle bir saldırıyla korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannedenlerin bunun hiçbir anlamının olmadığını bilmeleri gerekir. Bu, tam aksine DEVA Partisi kadrolarının sorumluluğunu, heyecanını ve cesaretini artırmıştır. Bu saldırı bize; benzeri olayların sadece Lice’de değil, Turkiye’nin hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bir an önce demokratik, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir Türkiye için daha fazla çalışmamız gerektiğini hatırlatmıştır. Yapılan saldırının fail veya failleri bulunan kadar takipçisi olacağız.”

ALİ BABACAN'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan saldırıyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Babacan, "Diyarbakır Lice İlçe Başkanlığımıza yapılan molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Diyarbakırlı gönüldaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA GENEL MERKEZ'DEN

DEVA Partisi Genel Merkezi’nden ise şu açıklama yapıldı:

“DEVA Partisi Diyarbakır Lice ilçe binasına dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından molotoflu saldırı yapılmıştır. Saldırı sonucunda parti binamızda yanıklar ve çatlaklar tespit edilmiştir. Demokrasimizi hedefleyen bu saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.

Partimizi hedef alan saldırı, sıradan ve münferit bir hadise olarak geçiştirilemez. Seçim sürecine doğru ilerleyen günlerde hem can hem seçim güvenliğini tehlikeye düşürecek eylemlere göz yumulması asla kabul edilemez.

Adil ve demokratik siyasi zemin, ülkemizin her köşesindeki her bir ferdin kendisini barış ve güven atmosferinde hissettiği ölçüde geçerlidir. Bu nedenle Lice’deki saldırı bir an önce aydınlatılmalıdır. Failler derhal tespit edilip yargı önüne çıkartılmalıdır. Soruşturma, saldırıyı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturarak ilerletilmelidir. Saldırganlar bilsin ki DEVA Partisi’ne ve demokratik siyasete dönük saldırılar amacına ulaşamayacaktır.”