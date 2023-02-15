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Ekmek parası için Diyarbakır’dan Kahramanmaraş’a giden depremzede yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın altında kalan 23 yaşındaki çimento işçisi Selahaddin Deniz, 8 saat sonra çıkarıldığı enkazda yaşadıklarını anlattı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:22
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Diyarbakır’dan Kahramanmaraş’a giden depremzede yaşadıklarını anlattı

Ekmek parası için Diyarbakır’dan Kahramanmaraş’a giden depremzede yaşadıklarını anlattı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin Diyarbakır'da enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, ‘asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde Kahramanmaraş’a işçi olarak gidip yaralı bir şekilde kurtulan depremzede Selahaddin Deniz, tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde o anları açıkladı.

Depremzede Selahaddin Deniz, deprem esnasında binanın aşağı-yukarı doğru hareket ettiğini dile getirdi.

“DEPREM ESNASINDA UYKUDAYKEN DAYIMIN BENİ DÜRTTÜĞÜNÜ TAHMİN ETTİM”

Deniz, Diyarbakır’dan Kahramanmaraş’a 3 dayısı ile birlikte 3 Şubat 2023 tarihinde çimento fabrikasında çalışmak için gittiklerini belirterek şunları belirtti:

“Ben ve 3 dayım depremden 3 gün önce orada çalışmaya gittik. 4’üncü günümüzde gece saat 4 sularında şiddetli bir depremle karşılaştık. Ben başta sabah olduğunu sanıp işe geç kaldığımızı düşünerekten dayımın beni dürttüğünü tahmin ettim. Kalktığımda etrafıma baktım ve dayılarımın uyuduğunu fark ettim”

“KELİME-İ ŞEHADET GETİRELİM, ÖLECEĞİZ VE BUNDAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Depremin olduğu sırada kelime-i şehadet getirdikten sonra binanın çöktüğünü söyleyen Deniz şunları açıkladı:

“Daha sonra binanın çok kötü sallandığını gördüm. Aradan çok zaman geçmeden bina bir sağ-sol, bir aşağı-yukarı sallanmaya başladı. Dayımı çağırmaya koşarak gittim, deprem oluyor dedim. Daha sonra dayılarıma kelime-i şehadet getirelim, öleceğiz ve bundan başka çaremiz yok dedim. Kelime-i şehadetimizi getirdikten sonra bina çöktü”

Enkaz altındaki dehşeti de anlatan Deniz şunları vurguladı:

“O an hatırladığım kadarıyla ilk önce tavana çarptım, sonra tavan üstümüze çöktü. Enkaz altında dizim tavan ile yatak arasında çapraz takılı kaldı. Tavan yavaş yavaş kayarak artık yüzüme doğru geliyordu. 2 dayımı direkt enkaz altında kaybettim. Dayım ile birlikte 1-2 tane beton parçasını alıp yüzde 1'de olsa kurtulma şansımız olsun diye onları yatak üstüne koyup olası ikinci çöküşü engellemek istedik. Çöken tavan artık yüzüme doğru geldi. Dayımdan o esnada helallik istedim. Depremden sonra saat 11.00’a geldiğinde tek çaremiz bağırmaktı. Sağ olsun AFAD ekipleri sesimize yetişti. 11.30 gibiydi kurtarıldım. O saatte kurtarılmasaydım, ikinci depremde ölecektik.”


 

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