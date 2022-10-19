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Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok

Diyet yapmadan ve aç kalmadan kilo vermek mümkün mü? Sorusunu akıllara getirecek 5 önemli madde dikkat çekti. Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:35
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Diyet yok açlık yok. Zayıflamak için 5 önemli tüyo

Zayıflamak için 5 önemli tüyo. Diyet yok açlık yok
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Fast food ağırlıklı beslenme ve günümüzde hareketsizliğe bağlı olarak insanların kilo problemi artırdığı biliniyor. Zayıflamak çoğu insanın amacı olurken diyet yapmak ve aç kalmak da hedefe ulaşmakta zorluk yaratması dikkatlerden kaçmadı.

Peki diyet yapmadan ve aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

İşte bu konuda 5 önemli nokta...

1- Bazı akşamlar ana yemek yerine sadece yoğurt tüketin.

2- Her gün mutlaka 1 saat tempolu yürüyüş yapın.

3- Gün içinde ana öğünlerin birinde et diğerinde sebze tercih edin.

4- Ana yemeklerin yanına mutlaka yoğurt tercih edin.

5- Gün içinde ana öğünlerde en fazla 1-2 dilim ekmek tüketin. Bu ekmekler beyaz olmasın. Buğday, çavdar, siyez ekmekleri olabilir.

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