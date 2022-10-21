21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan Türkiye’de kurulması planlanan gaz merkezi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan Türkiye’de kurulması planlanan gaz merkezi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'ye doğalgaz aktarma merkezi olma teklifi, siyasi gündemde tartışma konusu oldu. Konu ile ilgili bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 19:15
Takip Et

Dmitriy Peskov'dan Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan Türkiye’de kurulması planlanan gaz merkezi açıklaması
+
Aa
-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Peskov, şu anda böyle bir planın olmadığını, ancak liderlerin sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

"BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE KOORDİNE EDİLEBİLİYOR"

Peskov, "Ancak gerektiğinde hemen organize edilecektir. Biliyorsunuz iki lider çok sık görüşüyor ve çoğu zaman görüşmeleri birkaç saat içerisinde koordine edilebiliyor” dedi.

"MOSKOVA VE ANKARA'NIN ÇIKARINA.."

Türkiye'de gaz merkezi oluşturulmasına yönelik Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin ardından iki ülkeden ilgili tarafların görüşmelere başladığını aktaran Peskov, "Başkanlar tarafından her iki ülkenin ilgili heyetlerine istişarelere başlama talimatı verildi. Bu girişim hem Moskova'nın hem de Ankara'nın çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELERE BAKIŞIMIZDA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile en başından beri müzakerelere açık olduğunu ve bu açıdan hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen Peskov, "Putin, Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında neredeyse bir belge üzerinde anlaşmaya varıldığında müzakerelere açıktı. Yani bu anlamda değişen bir şey yok.

Ukrayna tarafının pozisyonu değişti. Ukrayna yasaları artık herhangi bir müzakereyi yasaklıyor” şeklinde aktardı. Rusya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki sızıntılara ilişkin yürütülen soruşturmaya erişim sağlamak için diplomatik kanallar aracılığıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Peskov, karşılık alamadıklarını ifade etti.

Peskov, "Sızıntının arkasındaki gerçek, kamuoyuna açıklanırsa bu birçok Avrupalıyı şaşırtacak" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
21.10.2022 19:32
Rus gazını Karadeniz’de çıkarılan gaz diye bize yutturabilir, lütfen dikkatli olalım!!!  
 
yerli milli
21.10.2022 19:24
avrupa rus gazına ambargo uyguluyor. ambargo kalkmadıkça ne değişecek?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
2
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
3
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
5
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
6
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
7
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿Beşiktaşlı Weghorst Dünya Kupası'nda
﻿Beşiktaşlı Weghorst Dünya Kupası'nda
﻿Beşiktaşlı Weghorst Dünya Kupası'nda
﻿Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası
﻿Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası
﻿Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası
﻿İmamoğlu'ndan altılı masa açıklaması: Birileri meraktan çatlasın patlasın
﻿İmamoğlu'ndan altılı masa açıklaması: Birileri meraktan çatlasın patlasın
﻿İmamoğlu'ndan altılı masa açıklaması: Birileri meraktan çatlasın patlasın
﻿UEFA'dan Türkiye'ye ceza
﻿UEFA'dan Türkiye'ye ceza
﻿UEFA'dan Türkiye'ye ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.