ABD cephesinden İran'a büyük suçlama: Doğrudan Ukrayna'da savaşa müdahil

Beyaz Saray, İranlı askerlerin Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini söyledi.

Beyaz Saray, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim günü ve bugün Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İran drone'ları hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Podalyak Tahran'a yüklendi. Podalyak, ''İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu. Kendi halkına baskı yapanlar, şimdi de Rus canavarlarına Avrupa'nın kalbinde toplu katliam için silah veriyor" açıklamalarında bulunmuştu.

Batılı devletler İran'a bir dizi yaptırım kararı almaya hazırlanmıştı.