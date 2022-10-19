Rus şirketten Sinop'a nükleer santral açıklaması: Müzakerelere başladık

Akkuyu Nükleer Santrali'ni gelecek yıl Türkiye'ye teslim edecek olan Rusya, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santral için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye ile Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı.

Lihaçev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ikinci nükleer güç santralini Sinop’ta inşa etmeyi planladığını dile getirdi.

Sinop’un, nükleer konusunda çalışma yapan herkes tarafından bilinen, 4 güç üniteli büyük bir nükleer santral inşası için cazip bir nokta olduğunu anlatan Lihaçev, “Büyük bir nükleer santralin gelecekteki varlığını da göz önünde bulundurarak, teknolojik ittifaklar kurulması, yatırım politikası ve Türkiye enerji piyasasının şekillendirilmesi açısından yaklaşımlar oluşturmak üzere Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık.” dedi.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS’ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010’da imzalanmıştı. Akkuyu’da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk reaktörün 2023’te işletmeye girmesi bekleniyor.

Sinop nükleer santral inşası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin görüşmesinde dile getirilmişti.