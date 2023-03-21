Herkesin tercih ettiği model artık Türkiye'de üretilmeyecek. İşte yeni adresi

İtalyan otomotiv devi Fiat'ın İtalya dışında tek bir ülkede üretilen ilk modeli Doblo, 2000 yılında Bursa'da üretilmeye başlandı. Koç Holding'in Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) fabrikalarında 23 yıl boyunca tüm nesil ve kasa tipleriyle kesintisiz üretilen Doblo, ülkemizde en çok sevilen modellerden biri haline geldi.

DOBLO ARTIK CEZAYİR'Lİ

Shiftdelete'te yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda Stellantis ile ortaklık yapan TOFAŞ, Cezayir'de yeni bir fabrika yatırımı yapıyor. Bu yatırımla düşük işçi maliyetleri ile daha uygun fiyatlı otomobiller üretilebilecek. Cezayir'de kurulması planlanan fabrikada ilk etapta 3 modelin üretilmesi planlanıyor.

TOFAŞ'ın Doblo üretimini Cezayir'e kaydırma nedeni olarak Bursa'da Stellantis haklarını satın alınmasıyla birlikte üreteceği 5 yeni model gösteriliyor. TOFAŞ yeni üretim bantları açabilmek için Doblo üretimini kaydırmış olabilir. Böylece marka aynı anda birçok hafif ticariyi daha uygun maliyetlerle satabilecek. Bunun sonucu olarak Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek.