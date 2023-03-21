21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Herkesin tercih ettiği model artık Türkiye'de üretilmeyecek. İşte yeni adresi

Ülkemizde hem ticari, hem aile aracı olarak kullanılan Fiat'ın Doblo modeli 13 yıldır Bursa'da üretilmesi ile biliniyordu. Şirket aldığı yeni bir kararla artık Bursa'da üretim yapmayacağını açıkladı. İşte modelin yeni adresi...

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:06
Takip Et

Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek

Herkesin tercih ettiği model artık Türkiye'de üretilmeyecek. İşte yeni adresi
+
Aa
-

İtalyan otomotiv devi Fiat'ın İtalya dışında tek bir ülkede üretilen ilk modeli Doblo, 2000 yılında Bursa'da üretilmeye başlandı. Koç Holding'in Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) fabrikalarında 23 yıl boyunca tüm nesil ve kasa tipleriyle kesintisiz üretilen Doblo, ülkemizde en çok sevilen modellerden biri haline geldi.

DOBLO ARTIK CEZAYİR'Lİ

Shiftdelete'te yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda Stellantis ile ortaklık yapan TOFAŞ, Cezayir'de yeni bir fabrika yatırımı yapıyor. Bu yatırımla düşük işçi maliyetleri ile daha uygun fiyatlı otomobiller üretilebilecek. Cezayir'de kurulması planlanan fabrikada ilk etapta 3 modelin üretilmesi planlanıyor.

TOFAŞ'ın Doblo üretimini Cezayir'e kaydırma nedeni olarak Bursa'da Stellantis haklarını satın alınmasıyla birlikte üreteceği 5 yeni model gösteriliyor. TOFAŞ yeni üretim bantları açabilmek için Doblo üretimini kaydırmış olabilir. Böylece marka aynı anda birçok hafif ticariyi daha uygun maliyetlerle satabilecek. Bunun sonucu olarak Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
3
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
6
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
7
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.